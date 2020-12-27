Центральноафриканские диаспоры во Франции и Чаде показали высокую явку на выборах

Стартовавшие сегодня, 27 декабря, выборы президента Центральноафриканской республики и депутатов ЗакСа, уже показали высокий уровень явки избирателей. Причем не только в самой ЦАР, но и в других странах, где были также развернуты избирательные участки.

По данным СМИ, проживающие за пределами страны граждане ЦАР собираются у избирательных участков еще до их открытия, образуя длинную очередь из желающих отдать свой голос за понравившегося кандидата. Как передает радио Lengo Songo, очередь избирателей в столице Франции Париже растянулась вдоль улицы возле посольства Центральноафриканской республики. В Чаде, где проживает многочисленная диаспора граждан ЦАР, наблюдается похожая ситуация.

Как сообщается, подобная высокая явка на выборы обусловлена желанием беженцев из Центральноафриканской республики принять участие в изменении политического курса страны. Большинство из граждан, проживающих вне ЦАР, вынужденно покинули дома из-за агрессивной политики бывшего главы ЦАР Франсуа Бозизе и многолетней гражданской войны. Избиратели уверены: их голоса смогут повлиять на исход голосования, что повлечет за собой стабилизацию ситуации в стране. Это даст им возможность вернуться на родину.

Еще одним благоприятным событием к повышению доверия избирателей к президентским выборам стал уровень организации самого выборного процесса. К примеру, в прошлом году избирательные участки в других странах не были организованы вовсе.