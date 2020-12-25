Граждане Центральноафриканской республики в этом году отпраздновали Рождество со всеми традиционными атрибутами. Жителей Банги пригласили на столичный стадион им. Бартелеми Боганда. К пяти часам по местному времени на стадионе вокруг доставленной из РФ ели собрались тысячи горожан.

Настоящее рождественское чудо, не оставившее никого равнодушным, началось с заходом солнца. Эффектная иллюминация впечатлила всех собравшихся. Люди фотографировались на фоне светового шоу. Для них это стало настоящим событием, ведь подобного они никогда не видели. В шесть часов начался праздничный салют, за которым наблюдали более 15 тысяч человек.

Важно подчеркнуть, что граждан ЦАР не испугали громкие звуки фейерверка, несмотря на недавнюю эскалацию внутреннего конфликта. Хотя жители отдаленных районов звонили на горячую линию, чтобы узнать, все ли в порядке.

Сотрудники правоохранительных органов следили, чтобы в толпе не началась давка. Каждый гость мероприятия мог получить российский флажок. В десять часов вечера над столицей прогремел второй салют. Местные жители радовались и благодарили Россию за подарки и красочное представление.

Люди остались довольны мероприятием, организованным российской миссией. Они интересовались, будут ли запускать фейерверк в ночь 31 декабря. После окончания шоу гости продолжили праздник в кафе, расположенном неподалеку от стадиона.