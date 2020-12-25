Число информационных вбросов увеличилось в преддверии выборов в ЦАР

Все больше дезинформации наблюдается в медиа о нынешней обстановке в Центральноафриканской Республике. Ситуация перед выборами накаляется с каждым днем, но лишь в виртуальном пространстве.
Недавно по социальным сетям и Telegram-каналам начал распространять вброс о том, что якобы исламистские боевики из группировки "Союз за мир в ЦАР", предводителем которой является Али Дарасса, объединились с "Коалицией патриотов за перемены" (CPC) для свержения действующей власти.
Новость сопровождалась роликом, который якобы показывает количество захваченного радикальными мусульманами оружия и боеприпасов. При это на видео люди, которых в некоторых СМИ назвали членами "Союза за мир в Центральноафриканской Республике", в зимней экипировке. Однако стоит заметить, что в самом сердце Африки сейчас стоит до +40 градусов тепла, и принадлежность людей к какой-либо группировке по ролику определить невозможно.
В феврале 2019 года стороны конфликта в ЦАР провели мирные переговоры, где Россия выступила главным посредником. По итогам консультаций в столице Судана власти республики и 14 военных группировок, действующих на ее территории, подписали Хартумский мирный договор.
По данным официальных источников, стороны продолжают придерживаться соглашения о мире. Вся информация, поступающая из политически ангажированной прессы, является недостоверной.
Центральноафриканская армия полностью контролирует ситуацию в стране
Армия Центральноафриканской республики FACA держит под контролем ситуацию в стране, а помогают ей инструкторы из РФ, находящиеся на передовой.
Французские СМИ назвали исламистов из Чада "оппозицией ЦАР"
Федеральное агентство новостей попросило военного эксперта Виктора Огнева прокомментировать ситуацию в Центральноафриканской Республике.
Эксперт: в Москве сформировался коллективный иммунитет к COVID-19
В настоящее время всего 30% новых случаев заражения приходится на столицу, остальные 70% — на регионы.
Жириновский раскритиковал качество медицинских масок
По словам политика, производители выпускают продукцию плохого качества.