Все больше дезинформации наблюдается в медиа о нынешней обстановке в Центральноафриканской Республике. Ситуация перед выборами накаляется с каждым днем, но лишь в виртуальном пространстве.

Недавно по социальным сетям и Telegram-каналам начал распространять вброс о том, что якобы исламистские боевики из группировки "Союз за мир в ЦАР", предводителем которой является Али Дарасса, объединились с "Коалицией патриотов за перемены" (CPC) для свержения действующей власти.

Новость сопровождалась роликом, который якобы показывает количество захваченного радикальными мусульманами оружия и боеприпасов. При это на видео люди, которых в некоторых СМИ назвали членами "Союза за мир в Центральноафриканской Республике", в зимней экипировке. Однако стоит заметить, что в самом сердце Африки сейчас стоит до +40 градусов тепла, и принадлежность людей к какой-либо группировке по ролику определить невозможно.

В феврале 2019 года стороны конфликта в ЦАР провели мирные переговоры, где Россия выступила главным посредником. По итогам консультаций в столице Судана власти республики и 14 военных группировок, действующих на ее территории, подписали Хартумский мирный договор.

По данным официальных источников, стороны продолжают придерживаться соглашения о мире. Вся информация, поступающая из политически ангажированной прессы, является недостоверной.