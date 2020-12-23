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В Нью-Йорке двое пассажиров на ходу выпрыгнули из самолёта
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  • Опубликована сегодня в 11:32

В Нью-Йорке двое пассажиров на ходу выпрыгнули из самолёта

Двое жителей штата Флорида (США) Антонио Мердок и Брианна Греково время движения самолёта к взлётно-посадочной полосе самостоятельно открыли аварийный выход и вышли из него на ходе, сообщает CNN.

Это произошло на территории аэропорта Ла-Гуардиа в Нью-Йорке.

Американцы неожиданно покинули свои места, прошли в кабину и активировали надувной трап. Обычно его используют для в случае необходимости экстренной эвакуации. После этого мужчины открыли дверь и выпрыгнули из самолёта.

Их удалось задержать. Нарушителей обвиняют в незаконном проникновении в кабину авиалайнера. Кроме того, Мердоку предстоит понести ответственность за причинение материального ущерба и создании опасной ситуации для других людей.

С чем связан такой поступок пока неизвестно. Как сообщает The New York Times, Мердок признался в том, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством.﻿﻿

Фото: pixabay.com

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