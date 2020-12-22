Французские СМИ назвали исламистов из Чада "оппозицией ЦАР"

Федеральное агентство новостей попросило военного эксперта Виктора Огнева прокомментировать ситуацию в Центральноафриканской Республике.

В иностранных средствах массовой информации циркулируют слухи о "русском вмешательстве" в выборы в этой стране, а также о вмешательстве в военный конфликт.

Как подчеркнул эксперт, тезис об участии наших соотечественников в вооруженных столкновениях в ЦАР звучит довольно комично, поскольку никаких подобных действий там сегодня не ведется. Нет ни танковых атак, ни артиллерийских обстрелов, нет ни оружия, ни людей. И про ЧВК "Вагнера" даже и слышать смешно.

Правда в Центральноафриканской республике присутствуют наши инструкторы, оказывающие консультативную помощь. Находятся они там по приглашению властей ЦАР.

Виктор Огнев также отметил, что в самой столице африканского государства и в ее пригородах стрельба прекратилась после того, как пару лет назад туда пришла Россия. До этого ни Франция, ни ООН стабилизировать обстановку так и не смогли.

На этом фоне действия Бозизе вполне естественны. В 2014 году он лишился должности за какие-то "грешки при поддержке французов", напомнил эксперт.

И вот сейчас этот же персонаж решил прорваться к власти — он собрал толпу сторонников и пошел грабить Банги, аргументируя это срывом выборов. Под его командой собрались бандиты из Чада и недобитые игиловцы — это не оппозиция.

"Оппозицией" их называют во французских СМИ — так Париж стремится легализовать своего кандидата.

Виктор Огнев отмечает, что действующего президента Туадеру уже поддержал Абдуллай Хиссен. Это один из лидеров группировок, подписавших Хартумские соглашения. Возможно, поддержат его и другие подписанты — например, Нуреддин Аддам и Али Дарасс. А вот за Бозизе выступают исламистские экстремисты.

Федеральное агентство новостей решило отправить свою команду в Центральноафриканскую Республику. ФАН приглашает коллег из других СМИ принять участие в экспедиции для освещения предстоящих в стране 27 декабря выборов президента.