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На юго-западе Турции произошло мощное землетрясение
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  • Опубликована сегодня в 0:47

На юго-западе Турции произошло мощное землетрясение

На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла, сообщает "Правда.Ру".

Эпицентр стихии находился в Эгейском море на глубине около 5,5 километров. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 16:36 по местному времени.

Сообщается, что колебания земной поверхности и в туристический районах Турции. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.

Фото: pixabay.com

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