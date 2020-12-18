На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла, сообщает "Правда.Ру".
Эпицентр стихии находился в Эгейском море на глубине около 5,5 километров. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 16:36 по местному времени.
Сообщается, что колебания земной поверхности и в туристический районах Турции. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.
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