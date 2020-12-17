Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.12.2020 : 73,4201
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.12.2020 : 89,3229
СМИ исправили статьи с клеветой Шевченко в отношении Пригожина
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 17:11

СМИ исправили статьи с клеветой Шевченко в отношении Пригожина

Появились новые подробности в истории о клевете журналиста Максима Шевченко в адрес бизнесмена Евгения Пригожина.

В прошлом месяце Пригожин обратился в суд с исковым заявлением в отношении Шевченко, главреда "Собеседника" Юрия Пилипенко и ООО "Собеседник-Медиа". Речь шла о публикациях, где некоторые сведения не соответствовали действительности и дискредитировали петербургского бизнесмена перед обществом.

Однако сегодня стало известно, что "Собеседник" и "Эхо Москвы" удалили клеветнические сведения из интервью Шевченко.

Пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" отметила этот шаг со стороны СМИ и попросила коллег больше не допускать ошибок и проверять информацию на достоверность. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице компании во "ВКонтакте".

СМИ исправили статьи с клеветой Шевченко в отношении Пригожина. 9423.jpeg

Однако оба издания удалили лишь ту часть материала, где была недостоверная информация о Пригожине, без официального опровержения.

Мир

Власти Таиланда решили отказаться от массового туризма

Власти Таиланда решили отказаться от массового туризма

Таиланд - очень популярное направление у туристов, многие предпочитают отдыхать здесь зимой, чтобы погреться на солнышке и искупаться в тёплой воде.

Читать полностью
Экс-президент ЦАР пытался подделать документы для участия в выборах

Экс-президент ЦАР пытался подделать документы для участия в выборах

Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе не сможет баллотироваться на предстоящих выборах главы государства. Бозизе попытался обойти Конституцию с помощью ложной справки.

Читать полностью

Общество

Шугалей: После известия о выборах отношение тюремщиков Ливии резко поменялось

Шугалей: После известия о выборах отношение тюремщиков Ливии резко поменялось

Глава избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев выдал социологу Максиму Шугалею временное удостоверение депутата республиканского Государственного совета.

Читать полностью
Пригожин без всяких условий материально помог Шугалею и Суэйфану

Пригожин без всяких условий материально помог Шугалею и Суэйфану

Евгений Пригожин не стал медлить с материальной поддержкой ранее освобожденных из плена в Ливии Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом рассказала пресс-служба "Конкорда" в "ВКонтакте".

Читать полностью

Новости