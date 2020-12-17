СМИ исправили статьи с клеветой Шевченко в отношении Пригожина

Появились новые подробности в истории о клевете журналиста Максима Шевченко в адрес бизнесмена Евгения Пригожина.

В прошлом месяце Пригожин обратился в суд с исковым заявлением в отношении Шевченко, главреда "Собеседника" Юрия Пилипенко и ООО "Собеседник-Медиа". Речь шла о публикациях, где некоторые сведения не соответствовали действительности и дискредитировали петербургского бизнесмена перед обществом.

Однако сегодня стало известно, что "Собеседник" и "Эхо Москвы" удалили клеветнические сведения из интервью Шевченко.

Пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" отметила этот шаг со стороны СМИ и попросила коллег больше не допускать ошибок и проверять информацию на достоверность. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице компании во "ВКонтакте".

Однако оба издания удалили лишь ту часть материала, где была недостоверная информация о Пригожине, без официального опровержения.