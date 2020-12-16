Житель Нижнего Новгорода пытался через интернет продать ручку с функцией видеозаписи, за что оказался на скамье подсудимых, сообщает РИА "Новости".
Объявление о продаже "шпионской ручки" привлекло внимание сотрудника правоохранительных органов.
В результате экспертизы гаджет был признан специальным техсредством. Обвиняемый же вины не признаёт, отмечая, что при включении записи на ручке загорается световой индикатор. В 2018 году Верховный суд разъяснил, что приборы с открытыми элементами индикации не являются "шпионскими".
Первое заседание по делу должно было состояться 15 декабря, но из-за того, чтобы ни один свидетель обвинения в суд не пришёл, его перенесли на 23 декабря.
Нижегородцу грозит штраф до 200 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до четырёх лет.
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