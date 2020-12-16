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Шугалей: После известия о выборах отношение тюремщиков Ливии резко поменялось
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  • Опубликована сегодня в 16:22

Шугалей: После известия о выборах отношение тюремщиков Ливии резко поменялось

Глава избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев выдал социологу Максиму Шугалею временное удостоверение депутата республиканского Государственного совета.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, сообщивший о вручении мандата, заметил, что сама процедура заняла немного времени. Однако Максим Шугалей довольно-таки долго общался с многочисленными представителями СМИ.

При этом социолог ещё раз поблагодарил всех, кто отдал за него свои голоса на выборах в Госсовет и оказывал поддержку. Шугалей рассказал, что как только его тюремщики узнали о выдвижении его кандидатуры, а затем и о победе на выборах, их отношение к нему сразу же изменилось.

Весной 2019 года социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана похитили в Ливии боевики. Россиян поместили в частную тюрьму в окрестностях Триполи и держали в заточении больше полутора лет. Никаких обвинений им так и не предъявили. Освободили Шугалея с Суэйфаном 10 декабря 2020 года.

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