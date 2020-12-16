Шугалей: После известия о выборах отношение тюремщиков Ливии резко поменялось

Глава избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев выдал социологу Максиму Шугалею временное удостоверение депутата республиканского Государственного совета.
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, сообщивший о вручении мандата, заметил, что сама процедура заняла немного времени. Однако Максим Шугалей довольно-таки долго общался с многочисленными представителями СМИ.
При этом социолог ещё раз поблагодарил всех, кто отдал за него свои голоса на выборах в Госсовет и оказывал поддержку. Шугалей рассказал, что как только его тюремщики узнали о выдвижении его кандидатуры, а затем и о победе на выборах, их отношение к нему сразу же изменилось.
Весной 2019 года социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана похитили в Ливии боевики. Россиян поместили в частную тюрьму в окрестностях Триполи и держали в заточении больше полутора лет. Никаких обвинений им так и не предъявили. Освободили Шугалея с Суэйфаном 10 декабря 2020 года.
Власти Таиланда решили отказаться от массового туризма
Таиланд - очень популярное направление у туристов, многие предпочитают отдыхать здесь зимой, чтобы погреться на солнышке и искупаться в тёплой воде.
Экс-президент ЦАР пытался подделать документы для участия в выборах
Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе не сможет баллотироваться на предстоящих выборах главы государства. Бозизе попытался обойти Конституцию с помощью ложной справки.
Пригожин без всяких условий материально помог Шугалею и Суэйфану
Евгений Пригожин не стал медлить с материальной поддержкой ранее освобожденных из плена в Ливии Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом рассказала пресс-служба "Конкорда" в "ВКонтакте".
Освобожденные из ливийского плена социологи получат по 18 миллионов рублей
Согласно информации, опубликованной пресс-службой компании "Конкорд", российский предприниматель Евгений Пригожин принял решение оказать денежную поддержку специалистам ФЗНЦ Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану.