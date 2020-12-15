Сделка со зданием "Марриотт Кортъярд Васильевский" находится на этапе продажи

В ноябре 2020 года стало известно, что один из крупнейших отелей Петербурга "Марриотт Кортъярд Васильевский" выставлен на продажу.

Одним из его существенных преимуществ считается удобное расположение: 4-звездочный отель обосновался в историческом здании на Васильевском острове на берегу Малой Невы, откуда туристы удобно и быстро могут добраться до главных достопримечательностей Северной столицы.

На сегодняшний день известно, что переговоры насчет продажи здания уже ведутся.

"Сделка находится уже на этапе продажи здания, в котором расположен отель Courtyard Marriott", — отметил осведомленный источник.

Напомним, что отель был открыт в Петербурге в рамках международной франшизы Marriott International, чей головной офис расположен в США. Крупная организация управляет более семью тысячами отелей в 120 странах, а в России, кроме Санкт-Петербурга, компания представлена в Москве, Казани и Сочи.