Сделка со зданием "Марриотт Кортъярд Васильевский" находится на этапе продажи

В ноябре 2020 года стало известно, что один из крупнейших отелей Петербурга "Марриотт Кортъярд Васильевский" выставлен на продажу.
Одним из его существенных преимуществ считается удобное расположение: 4-звездочный отель обосновался в историческом здании на Васильевском острове на берегу Малой Невы, откуда туристы удобно и быстро могут добраться до главных достопримечательностей Северной столицы.
На сегодняшний день известно, что переговоры насчет продажи здания уже ведутся.
"Сделка находится уже на этапе продажи здания, в котором расположен отель Courtyard Marriott", — отметил осведомленный источник.
Напомним, что отель был открыт в Петербурге в рамках международной франшизы Marriott International, чей головной офис расположен в США. Крупная организация управляет более семью тысячами отелей в 120 странах, а в России, кроме Санкт-Петербурга, компания представлена в Москве, Казани и Сочи.
Власти Таиланда решили отказаться от массового туризма
Таиланд - очень популярное направление у туристов, многие предпочитают отдыхать здесь зимой, чтобы погреться на солнышке и искупаться в тёплой воде.
Экс-президент ЦАР пытался подделать документы для участия в выборах
Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе не сможет баллотироваться на предстоящих выборах главы государства. Бозизе попытался обойти Конституцию с помощью ложной справки.
Освобожденные из ливийского плена социологи получат по 18 миллионов рублей
Согласно информации, опубликованной пресс-службой компании "Конкорд", российский предприниматель Евгений Пригожин принял решение оказать денежную поддержку специалистам ФЗНЦ Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану.
Юристы Пригожина подготовили к Соболь иск о клевете
Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали исковое заявление против сотрудницы "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь за распространение ложной информации.