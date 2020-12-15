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Пригожин без всяких условий материально помог Шугалею и Суэйфану
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  • Опубликована вчера в 23:03

Пригожин без всяких условий материально помог Шугалею и Суэйфану

Евгений Пригожин не стал медлить с материальной поддержкой ранее освобожденных из плена в Ливии Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом рассказала пресс-служба "Конкорда" в "ВКонтакте".

Ранее бизнесмен пообещал недавно вернувшимся из республики российским ученым оказать финансовую помощь. Журналист издания "Правда.ру" поинтересовался у бизнесмена, как скоро российские социологи получат по 18 млн рублей. Представители "Конкорда" сообщили, что наши ученые уже получили обещанную сумму: деньги перевели в течение двух часов сразу после соответствующего заявления Пригожина.

"Добрый день. Деньги были получены Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном в полном объеме вчера в течение двух часов после публикации заявления пресс-службы. Никаких условий не выдвигалось. Материальная поддержка была оказана Евгением Викторовичем двум российским гражданам, ставшим примером смелости, мужества и стойкости не только для миллионов россиян, но и всего мира", — ответила пресс-служба "Конкорда".

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Напомним, в 2019 году в Ливии российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана схватили боевики местной террористической группировки. Граждан РФ больше года незаконно держали за решеткой без причины и права на адвоката. При этом социологи легально прибыли в страну для проведения исследований, на которые заранее получили разрешение у триполитанских "властей".

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