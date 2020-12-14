Американскую семью из трёх человек сняли с рейса из-за того, что двухлетний ребёнок отказался надеть маску, сообщает издание tvzvezda. ru. Родители пытались надеть на девочку средство защиты, но ребёнок сопротивлялся, поэтому у них не получилось это сделать.
В результате перед взлётом стюардесса попросила семью покинуть салон самолёта. Несмотря на просьбы отца, персонал воздушного судна был непреклонен.
Когда семью сняли с рейса, её внесли в чёрный список авиакомпании. Семье даже не вернули багаж. По факту произошедшего проводится проверка.
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