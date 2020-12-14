Освобожденные из ливийского плена социологи получат по 18 миллионов рублей

Согласно информации, опубликованной пресс-службой компании "Конкорд", российский предприниматель Евгений Пригожин принял решение оказать денежную поддержку специалистам ФЗНЦ (Фонда защиты национальных ценностей) Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Россияне недавно освободились из ливийской тюрьмы, где незаконно удерживались на протяжении полутора лет.

Бизнесмен Пригожин готов выделить в поддержку социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана 36 миллионов рублей — по 18 миллионов каждому из специалистов ФЗНЦ. Россияне были освобождены из ливийского плена 10 декабря после 18-месячного заключения. Фактически Шугалей и Суэйфан получат по миллиону рублей за каждый месяц, проведенный в ливийской тюрьме.

Специалисты ФЗНЦ поехали в командировку в Ливию в 2019 году для проведения социологических исследований. Поездка была официальной — у россиян имелись требуемые документы и разрешения. Тем не менее, в мае 2019 года сотрудников ФЗНЦ похитили и бросили в ливийскую частную тюрьму, где Шугалей и Суэйфан удерживались полтора года.