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Предприниматель Пригожин ответил на вопросы СМИ об освобождении Шугалея и Суэйфана
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  • Опубликована сегодня в 0:02

Предприниматель Пригожин ответил на вопросы СМИ об освобождении Шугалея и Суэйфана

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин очень рад новости об освобождении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийской тюрьмы. Слова предпринимателя привела пресс-служба компании "Конкорд".

Запрос по поводу возвращения россиян поступил от издания "Интерфакс. Пригожин отметил, что уже долго поддерживает Шугалея и Суэйфана, поэтому их освобождение приятно обрадовало бизнесмена.

Особый акцент предприниматель сделал на содействие заместителя министра иностранных дел РФ, спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова в разрешении вопроса.

"Спасибо за ваш запрос. Я так же, как и вы, чрезвычайно рад освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана и благодарю Михаила Леонидовича Богданова за то, что он сделал", — подчеркнул бизнесмен.

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Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что в 14:27 по московскому времени российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана освободили из плена в североафриканской стране.

Россияне вернутся домой после того, как более полутора лет находились в плену на территории Ливии. Социологов похитили и незаконно удерживали в тюрьме "Митига".

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