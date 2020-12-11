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Юристы Пригожина подготовили к Соболь иск о клевете
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  • Опубликована вчера в 19:13

Юристы Пригожина подготовили к Соболь иск о клевете

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали исковое заявление против сотрудницы "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь за распространение ложной информации. Скриншоты исковых документов опубликованы пресс-службой компании "Конкорд".

Юристы Пригожина подготовили к Соболь иск о клевете. 9412.jpeg

Ранее юрист ФБК (признанного иноагентом в РФ) Соболь на своей странице в Twitter разместила пост, порочащий репутацию петербургского бизнесмена. В публикации соратница Навального обвинила Пригожина в присвоении денежных средств из бюджета.

Пригожин призвал Соболь ответить перед законом за свои действия. Юристы предпринимателя подали судебный иск против Соболь, содержащий требование удалить клеветническую публикацию и выплатить Пригожину денежную компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

Ранее стало известно, что петербургский предприниматель приглашал Соболь пройти юридическую практику в его компании, чтобы повысить свои навыки в данной сфере.

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