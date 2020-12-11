Комикс "Вагнер" сравнили с культовыми работами Фрэнка Миллера

Сегодня в Сети появился первый выпуск комикса "Вагнер", который рассказывает о рождении нового русского супергероя. Как предполагает издание ИА REX, источником вдохновения могла послужить история российской ЧВК.
Автор комикса неизвестен, однако его труд вызвал большой ажиотаж в российских соцсетях. Пользователи сравнили "Вагнера" с культовыми работами американского иллюстратора Фрэнка Миллера, а также отечественным "Майором Громом".
Комикс выполнен в стилистике стимпанк, и посвящен становлению "главного русского героя" — Вагнера. Однако на этом история не закончится и уже анонсировано продолжение.
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