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Изгнанный из России Кара-Мурза неинтересен американцам, уверен Пригожин
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  • Опубликована сегодня в 15:51

Изгнанный из России Кара-Мурза неинтересен американцам, уверен Пригожин

Евгений Пригожин высмеял журналиста Владимира Кара-Мурзу. Последний в интервью изданию The Insider заявил, что петербургского бизнесмена нужно внести в новый санкционный список.

В ответе на запрос одного из СМИ предприниматель оценил высказывание Кара-Мурзы. По мнению Пригожина, журналист относится к разряду людей, которые никому не интересны. Однако он стремится привлечь к себе внимание с помощью громких заявлений по различным сюжетам.

Бизнесмен охарактеризовал Кара-Мурзу как "мерзкого американского шпиона", которого совершенно справедливо выдворили из нашей страны. По мнению Пригожина, Кара-Мурза стал никому неинтересен, даже американцам, а влияние журналиста на Госдеп США нулевое.

Изгнанный из России Кара-Мурза неинтересен американцам, уверен Пригожин. 9404.jpeg

Ранее Совет Европы принял заявление Евгения Пригожина об исключении его из санкционного списка по Ливии. Были предоставлены необходимые документы, согласно которым по установленной процедуре было принято решение о наложении санкций.

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