71-летняя жительница Екатеринбурга убила своего сына за то, что он требовал у неё денег на алкоголь, сообщает "Правда.Ру".
Пенсионерка убила сына топором. Его тело с помощью дочери она завернула в одеяло, после чего женщины вынесли его из подъезда и оставили в районе теплотрассы на одной из улиц. Позже его обнаружили тело обнаружили местные жители и вызвали полицию.
В квартире женщины сотрудники полиции не обнаружили следов преступления, и пенсионерка отрицала свою причастность к преступлению.
Но когда правоохранители предъявили записи с камер наблюдения в подъезде, пенсионерка во всём призналась
Женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.
Фото: pixabay. com
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