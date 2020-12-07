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Пенсионерка из Екатеринбурга убила своего сына топором
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  • Опубликована сегодня в 19:52

Пенсионерка из Екатеринбурга убила своего сына топором

71-летняя жительница Екатеринбурга убила своего сына за то, что он требовал у неё денег на алкоголь, сообщает "Правда.Ру".

Пенсионерка убила сына топором. Его тело с помощью дочери она завернула в одеяло, после чего женщины вынесли его из подъезда и оставили в районе теплотрассы на одной из улиц. Позже его обнаружили тело обнаружили местные жители и вызвали полицию.

В квартире женщины сотрудники полиции не обнаружили следов преступления, и пенсионерка отрицала свою причастность к преступлению.

Но когда правоохранители предъявили записи с камер наблюдения в подъезде, пенсионерка во всём призналась

Женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

Фото: pixabay. com

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