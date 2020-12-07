Луганчанин согласился притвориться бойцом ЧВК "Вагнера" для интервью неизвестным

Пользователи социальных сетей разоблачили очередного самозванца, который якобы имеет отношение к ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает интернет-издание "Утро. ру".

В конце прошлой недели в одной из групп "ВКонтакте" появилось видео с человеком, который назвал себя бойцом ЧВК "Вагнера", воевавшим в Венесуэле и Сирии.

Как удалось выяснить спустя сутки подписчикам группы "Мировая политика", "вагнеровцем" оказался грузчик из Луганска Никита Манакин, который за всю свою жизнь ни разу не был ни в Сирии, ни в Венесуэле.

Мужчина признался, что неизвестные люди предложили ему записать фейковое видео за сто тысяч рублей.

По словам администраторов паблика "Мировая политика", мужчин из республик Донбасса постоянно привлекают к подобного рода съемкам. Обычно сюжет таких видеоматериалов одинаковый: молодые люди рассказывают о своей службе в рядах ЧВК "Вагнера".

"Но вы же понимаете, что это интернет. У нас, если посмотреть статистику, то кого только нет (среди подписчиков). И с Луганска вот тоже нашлись. Как нам объяснили, в Луганске сто тысяч — это действительно большие бабки. На них год можно жить, если по зарплатам смотреть", — отметили администраторы сообщества "Мировая политика".

Никита Манакин предполагал, что дает интервью для зарубежных журналистов и его лица не будет видно в кадре.

Администраторы группы не исключают, что данное видео готовили для массового распространения в СМИ. Авторы ролика не предполагали, что на главного героя выйдут сразу после публикации интервью в социальных сетях.

Как отмечает издание "Утро.ру", это уже второй случай за последнее время, когда люди, выдающие себя за бойцов ЧВК "Вагнера", дают интервью журналистам, что выглядит крайне подозрительно. Ранее похожее интервью дал латвийскому изданию "Медуза" человек по имени Марат Габидуллин.