Недопуск в ЗакС корреспондентов канала "78" возмутил журналистское сообщество Петербурга

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук обратился к спикеру Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарову после того, как телеканал "78" лишили аккредитации.

Столярчук попросил вернуть телеканалу статус аккредитованного, напомнив, что его смотрят тысячи петербуржцев, а общая аудитория столь велика, что превышает многие другие авторитетные городские издания. Глава Медиагруппы "Патриот" также отметил, что журналистское сообщество обеспокоено произошедшим инцидентом, который мог быть спровоцирован критикой со стороны телеканала.

"Вячеслав Серафимович, меня и петербургских журналистов беспокоит ваше проявление нетерпимости к любой критике Законодательного собрания. Поэтому от имени Медиагруппы "Патриот " прошу вас вернуть аккредитацию телеканалу "78 "", — говорится в открытом письме.

Текст обращения размещен на сайте Медиагруппы.

Телеканал "78" вещает на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2017 года. Причем более половины программ в сетке вещания производятся самим телеканалом. Это общественно-политические, информационные, спортивные и развлекательные программы.