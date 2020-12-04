В "Конкорде" напомнили Конгрессу о победе Пригожина в суде США

В пресс-службе компании "Конкорд" отреагировали на решение Конгресса США поддержать резолюцию против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, назвав подобные действия крайне опрометчивыми. По мнению Вашингтона, предприниматель якобы угрожает национальной безопасности США.
Все претензии США в пресс-службе "Конкорда" опровергали уже множество раз, и в этот раз напомнили снова.
"Предыдущие обвинения во вмешательстве в дела США в адрес Евгения Викторовича и компании "Конкорд" были сняты, дело рассыпалось в суде и по просьбе прокуратуры США было "прекращено навсегда без права быть возвращенным в суд" из-за отсутствия доказательств", — повторили в пресс-службе.
Пригожин в шутку отметил, что с таким пристальным вниманием он вскоре станет популярнее известного мультипликационного персонажа.
"Очень жаль, что Палата представителей США генерит такое большое количество документов вокруг моей персоны. На мой взгляд, это достаточно опрометчивое решение, такими темпами я могу стать популярнее Микки Мауса", — цитирует бизнесмена пресс-служба "Конкорда".
Впрочем, на ответные шаги Пригожин не настроен.
"Пока воздержусь от того, чтобы принимать в компании "Конкорд" резолюцию против резолюции Палаты представителей, принимающей против меня большое количество резолюций", — добавил предприниматель.
Ранее представители Госдепа посулили крупное вознаграждение тому, кто сможет назвать людей, причастных к вмешательству в выборы президента США. Кроме того, Вашингтон несколько лет вел расследование дела о мифическом вмешательстве. Однако теперь уже бывший специальный прокурор Роберт Мюллер так и не смог найти ни единого "российского следа", потратив на свою работу порядка 30 миллионов долларов.
Власти Таиланда решили отказаться от массового туризма
Таиланд - очень популярное направление у туристов, многие предпочитают отдыхать здесь зимой, чтобы погреться на солнышке и искупаться в тёплой воде.
Экс-президент ЦАР пытался подделать документы для участия в выборах
Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе не сможет баллотироваться на предстоящих выборах главы государства. Бозизе попытался обойти Конституцию с помощью ложной справки.
Ничего нового: военный эксперт оценил очередной фейк о ЧВК "Вагнер"
Фейковые материалы прозападных СМИ о ЧВК "Вагнер" не стоит читать, из раза в раз там не появляется ничего такого, что не было опровергнуто ранее, уверен эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.
Новый фейк о ЧВК "Вагнер" цитирует дембельские альбомы "стройбатовцев"
Канадский писатель высказал свои соображения в связи с интервью Марата Габидуллина "Медузе".