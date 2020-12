Утверждения разведки США о ЧВК "Вагнер" в Ливии оказались ничем не подтверждены

На прошлой неделе в Пентагоне представили доклад за авторством главного инспектора Минобороны США по контртеррористическим операциям в Африке. Среди прочего там говорится о возможном финансировании Объединенными Арабскими Эмиратами отрядов ЧВК "Вагнер", якобы базирующихся в Ливии. Опубликованные данные могут усложнить отношения США с государствами Персидского залива, пишет журнал Foreign Policy.

Туманные слухи о присутствии "вагнеровцев" в Ливии ходят давно, об этом говорят и пишут разные эксперты, однако подтверждения их словам никогда не находилось.

Неясно, на какие именно источники основывались в Пентагоне, приходя к выводам, опубликованным в докладе. А главное, был ли у главного инспектора хоть один достоверный факт, или же документ составлялся на основании мнения пресловутых экспертов. Судя по всему, никаких доказательств у Вашингтона нет. Ведь, если открыть сам доклад, то в нем мы найдем лишь одно упоминание ЧВК "Вагнер", да и то вскользь.

"The DIA said that reporting on who is financing the Wagner Group's continued presence in Libya is "ambiguous". The DIA assessed that the United Arab Emirates may provide some financing for the group's operations".

Журналисты "Утро. ру" приводят перевод этих строк дословно: "Разведывательное управление МО США заявило, что сообщения о финансировании ЧВК "Вагнер" в Ливии "неоднозначны". Ведомство предполагает, что Объединенные Арабские Эмираты могут предоставлять некоторые средства для операций компании".