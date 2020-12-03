Экс-президент ЦАР пытался подделать документы для участия в выборах

Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе не сможет баллотироваться на предстоящих выборах главы государства. Бозизе попытался обойти Конституцию с помощью ложной справки, составленной старейшиной деревни Гага — в ней было написано, что экс-президент находился на территории ЦАР с осени прошлого года.

Однако, попытка подтасовать факты была разоблачена, ведь доподлинно известно, что точная дата возвращения свергнутого в 2013 году президента — 16 декабря 2019 года. А по местным законам выдвигать свою кандидатуру может только тот, кто не выезжал за пределы страны как минимум 12 месяцев до начала регистрации.

Напомним, что регистрация кандидатов завершилась 10 ноября 2020 года, а это значит, что с момента возвращения Бозизе на территорию республики до указанного срока прошло чуть больше 10 месяцев, соответственно, он не имеет права баллотироваться на пост главы государства.

Новость тут же распространили соцсети и СМИ — вот что пишет 236 Magazine в своем "Фейсбуке": "LA CANDIDATURE DE MR FRANÇOIS BOZIZÉ EST INVALIDÉE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE".

Франсуа Бозизе занимал должность президента 10 лет, но в ходе военного мятежа в 2013 году был свергнут силами коалиции "Селека" во главе с Мишелем Джотодиа. На экс-президента ООН наложила ряд санкций, и он бежал из страны.

Кроме свергнутого президента до выборов не были допущены: Бертнан Кемба, Армел Сайо, Жан-Мишель Мандаба и Фредди-Михаэль Гансасуа.

Решение Конституционный суд принял, невзирая на угрозы сторонников Бозизе, которые обещали поднять мятеж в том случае, если их кандидата не допустят до выборов. Тем не менее, судьи проявили стойкость и показали, что на грядущих выборах будет соблюдаться равенство всех перед законом, а ЦАР наконец-то возвращается к становлению демократического государства.