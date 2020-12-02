Канадский писатель высказал свои соображения в связи с интервью Марата Габидуллина "Медузе" — СМИ утверждает, что он якобы входил в состав ЧВК "Вагнера". Писатель считает, что такие истории были модными в конце 80-х после вывода ограниченного контингента Вооруженных сил Советского Союза из Афганистана — тогда масса народу из числа демобилизованных рядовых называла себя полковниками ГРУ.

В первый день зимы латвийское издание "Медуза" опубликовало интервью Лилии Яппаровой с Маратом Габидуллиным, назвавшем себя ветераном ЧВК "Вагнера".

Материал Яппаровой пропитан ложью и домыслами. В рассказе Габидуллина очень много нестыковок. Известно, что одно сибирское издательство планирует выпустить книгу "мемуаров" псевдовагнеровца тиражом 50 экземпляров.

Канадский писатель русского происхождения Владимир Лорченков указал на неточности в публикации. Он подчеркнул, что издание зарекомендовало себя не с лучшей стороны, поэтому верить написанному крайне сложно. Уровень доверия к "Медузе" давно на нуле.

Лорченков обратил внимание, что авторы издания никогда не берут интервью у российских политиков или деятелей из какой-либо сферы. В герои своих статей они выбирают алкоголиков, убийц-уголовников, небольшого ума людей, подобных Габидуллину.

"Ангел с погонами старшины", "В раю отбоя не бывает", "В бою ширинкой не мериться" — все это творчество из дембельских альбомов СССР Габидуллин решил использовать в своем рассказе не от великого ума. У Лорченкова сложилось впечатление, что мужчина подкрепил свое повествование "байками" с портала Art of War.

"Дурачок буквально цитирует альбом моего дяди-стройбатовца. Такие байки рассказывали наводнившие в конце 80-х СССР герои войны в Афганистане, все как один очень пьяные и, по намекам, полковники ГРУ (а рядовой в воинском билете — для прикрытия). Цель выступления простая и понятная — это стандартный, как они это называют, месседж: все русское — **** (плохое)", — отметил Лорченков.

Писатель отметил, в самом начале своего рассказа Габидуллин утверждает, что русская армия плохо воюет в Сирии, потом, по его же словам, никакой русской армии в САР и вовсе нет. Закончил он тем, что все-таки приписал России участие в сирийском конфликте. Интервью получилось несвязным и нелогичным. Это говорит о том, что Габидуллин выдумывал на ходу.

Владимир Лорченков посоветовал "гоняющейся за сенсациями" "Медузе" взять интервью у Игоря Ивановича Стрелкова. Наверняка выпускник истфака расскажет много нового о том, как он зашел в Славянск и держал там осаду.