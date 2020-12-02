Ничего нового: военный эксперт оценил очередной фейк о ЧВК "Вагнер"

Фейковые материалы прозападных СМИ о ЧВК "Вагнер" не стоит читать, из раза в раз там не появляется ничего такого, что не было опровергнуто ранее, уверен эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Накануне, 1 декабря, латвийское интернет-издание "Медуза" опубликовало интервью некоего Марата Габидуллина, выдающего себя за экс-сотрудника ЧВК "Вагнер". Материал, подготовленный Лилией Яппаровой, содержал одни и те же фейки, что были ранее опровергнуты после аналогичных псевдорасследований ее коллег.

Владимир Орлов заявил, что не стал читать статью "Медузы". По его словам, подобные интернет-издания не имеют квалификации для создания журналистских расследований. Военный политолог уверен, что не нашел бы ничего нового в публикации оппозиционного СМИ.

Орлов посоветовал россиянам не обращать внимания на материалы либеральных изданий. Он отметил, что недобросовестные журналисты пытаются "играть в политику". Политолог считает, что сфабрикованные статьи распространяются с целью очернить репутацию РФ.

"Нужно понимать, что "Медуза" — это издание с четко направленной антироссийской политикой", — подчеркнул специалист.

Член Центра военной-политической журналистики уточнил, что в публикациях либеральных СМИ не представлено никакого альтернативного мнения, а значит и журналистикой эти материалы назвать нельзя.