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Четырбок против листовок: петербургский депутат ЗакС не выдержал критики горожан
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  • Опубликована сегодня в 19:00

Четырбок против листовок: петербургский депутат ЗакС не выдержал критики горожан

Петербургский депутат ЗакС, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок испугался листовок с критикой своих инициатив от недовольных горожан. После того, как активисты расклеили по городу листовки с описанием законодательных инициатив Четырбока, он вместо диалога с петербуржцами обратился в профильные органы, чтобы наказать "преступников". Очевидно, депутат не желает общаться с горожанами и принимает репрессивные меры для поддержания собственной репутации.

Инициативы Четырбока часто становятся причиной бурных дискуссий. Жители Петербурга остро и негативно отреагировали сначала на закон о "наливайках", а затем об уличных музыкантах. Кроме того, депутат запомнился желанием запретить детям участвовать в интерактивных квестах и рядом других довольно странных инициатив.

Даже после открытой критики в листовках, распространяемых на улицах города, Четырбок не пошел на прямой диалог с жителями города. Вместо этого депутат решил просто наказать тех, кто расклеил листовки.

При этом в разговоре со СМИ Четырбок заявил, что листовки расклеивают люди, которые не хотят делать город лучше.

"Тот, кто выпустил эти листовки — это люди, которые откровенно не любят наш город, не любят жителей и не хотят, чтобы в нашем городе был наведен порядок", — подчеркивает депутат.

По словам парламентария, инцидент повлечет масштабную проверку с подключением профильных органов исполнительной власти. Двух активистов, расклеивавших протестные листовки, уже задержали.

Репрессивные меры поддержал спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. Депутаты от фракции "Единая Россия" коллегиально обратились к губернатору Александру Беглову с требованием разобраться в инциденте. Это выглядит так, будто депутаты Законодательного собрания боятся сильного удара по собственной репутации, вызванного обсуждением принимаемых ими законов.

В интернете активистов, выступающих против инициатив Четырбока, поддерживают пользователи социальных сетей и развлекательных ресурсов. Пользователь "Пикабу" под псевдонимом "ZendEnd" выступил с критикой слов Макарова, приравнивающего гражданское недовольство к экстремизму.

Четырбок против листовок: петербургский депутат ЗакС не выдержал критики горожан. 9394.jpeg

Подобную мысль высказали и авторы телеграм-канала "Протестный Петербург". По мнению пользователей Сети, листовки исполняют прямую функцию — показывают недовольство жителей города некачественными и плохо проработанными инициативами депутатов.

Авторы отметили, что вместо того, чтобы разбираться со сложной эпидемиологической обстановкой в городе, парламентарии предпочитают обелять свою репутацию, наказывая расклейщиков листовок.

Очевидно, что неосмотрительные действия петербургского ЗакСа лишь усилят внимание к проблеме. Происходящее вызовет широкий резонанс обществе, и люди начнут активнее обсуждать спорные законодательные проекты.

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