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Президент ЦАР отметил стабилизацию жизни накануне годовщины национального праздника
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  • Опубликована сегодня в 16:31

Президент ЦАР отметил стабилизацию жизни накануне годовщины национального праздника

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера поздравил сограждан с Днем провозглашения Республики и произнес речь, перечислив успехи страны за последние годы.

1 декабря 1958 года — важная веха в истории страны. Именно в этот день ЦАР появилась как государство. Основатель республики Бартелеми Боганда провозгласил три главных принципа, ставших государственными основами и ориентирами для общества: единство, достоинство и труд.

С тех пор, к сожалению, руководство страны из года в год совершало множество ошибок. Вместо поддержания суверенитета оно занималось достижением личных целей в политике. Армия вместо повышения боеспособности не могла справиться с иностранными наемниками, которые выжимали из страны ресурсы и держали местное население в страхе. Власти тем временем не служили делу защиты и процветания граждан ЦАР, а порабощали их.

Однако с первого дня после вступления в должность президента ЦАР 30 марта 2016 года президент Туадера делал все возможное для восстановления вооруженных сил страны. Национальная армия (FACA) смогла привлечь в свои ряды бывшие разрозненные группировки боевиков, которые хотели вернуться к мирной жизни, и ежегодно пополняется отборными кадрами из числа молодых центральноафриканцев.

Разоружение и реинтеграция бывших группировок стала возможным при участии дипломатов из России, оказавших посредничество при подписании в Хартуме исторического соглашения о мире между властями ЦАР и отдельными вооруженными объединениями.

Благодаря стабилизации удалось добиться смягчения оружейного эмбарго ООН, наложенного на ЦАР. И тогда государства, настроенные к республике дружелюбно, как, например, РФ, предоставили национальной армии военную технику и речные катера, боеприпасы и стрелковое оружие, инженерные системы и автомобильный транспорт, что еще больше укрепило обороноспособность страны. Отдельно президент упомянул 20 бронеавтомобилей БРДМ-2, подаренных Россией.

Общество ЦАР сейчас переживает позитивную трансформацию.

  • В стране все более доступными населению становятся медуслуги — только за последние несколько лет построено 100 новых медучреждений, реконструировано и оборудовано еще порядка 300. Машины "скорой помощи" теперь есть в 25 из 35 существующих в стране районных госпиталей.
  • Также глава государства отметил неуклонный рост уровня жизни. В частности, в республике развивают дорожную сеть, стараются обеспечить людей водой, доступом к электроснабжению и IT-технологиям, строят жилье для различных слоев населения за счет государства.
  • Наконец, в ЦАР внимательно следят за правовой сферой, в частности, за равенством граждан перед законом и искоренением правовой дискриминации женщин.

Страна готовится к новым выборам главы государства и состава Национальной Ассамблеи. В этой связи Туадера призвал соотечественников ответственно подойти к предстоящему событию — быть бдительными и не допустить нарушения единства народа.

Сегодня день провозглашения Республики отметили парадом в столичном городе Банги. В параде приняли участие те самые бронированные БРДМ-2, которые недавно прибыли из Российской Федерации. Парад в Банги открыл дымовой салют, а затем праздник продолжат футбольный матч, концерт и фейерверк.

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