Фейков о ЧВК "Вагнер" с каждым годом становится все больше

Вбросы и фейки о ЧВК "Вагнер" регулярно появляются в СМИ. Они уже давно стали отдельным жанром журналистики, который используется в погоне за сенсацией.

Последней сомнительной информацией, опубликованной в СМИ, стало интервью Марата Габидуллина, который якобы связан с российскими добровольцами. Беседовала с ним журналистка Лилия Яппарова, чья "сенсация" в очередной раз пополнила фейковые статьи "Медузы".

В масс-медиа такие абсурдные и недостоверные истории всплывают нередко. Недавно к фальсификациям о присутствии ЧВК "Вагнер" в Ливии приложило руку Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM), опубликовав фотографии с вооружением и техникой, якобы переброшенных из РФ. Снимки, как впоследствии выяснилось, были результатом обычного фотомонтажа.

К слову, именно в связи с войной в Ливии развернулась целая информационная кампания по дезинформации о присутствии бойцов ЧВК "Вагнер" в стране. Видео с арабами из Сирии пытались выдать за фейк с русскими в северной Африке.

В качестве добровольцев объектами внимания либеральных СМИ зачастую оказываются и корреспонденты. Участниками таких вбросов становились репортер телеканала "Россия-24" Евгений Поддубный и журналист Олег Блохин.

Кроме того, сотрудники информационного агентства Reuters опубликовали историю об "участии" бойцов ЧВК в событиях на территории Венесуэлы и Индии. Вбросы об этом распространял мошенник Евгений Шабаев, притворявшийся ветераном чеченских и донбасской войн.

Украинские спецслужбы тоже приложили руку к появлению недостоверной информации о "вагнеровцах", когда в июле 2020 года в Белоруссии задержали 33 граждан РФ.

Перечень материалов, которые не имеют ничего общего с правдой, можно продолжать еще долго. Сотрудники сомнительных СМИ используют их для привлечения к себе внимания и ради просмотров, а политики — в своих личных целях. Поэтому число фейковых новостей о бойцах ЧВК "Вагнер" будет расти и дальше.