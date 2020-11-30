ЛНА нивелировала слухи о присутствии ЧВК "Вагнер" на учениях в Ливии

Ливийская национальная армия опровергла все спекуляции на теме проведения учений: в полевых маневрах принимают участие только военнослужащие североафриканской страны.

Об этом сообщил поддерживающий силы фельдмаршала Халифы Хафтара Twitter-аккаунт. Отдельно в заявлении отмечено, что для тренировок используется исключительно собственная техника ЛНА.

Напомним, что изначально фэйковую информацию о сотрудничестве ЛНА с РФ распространяли США. Авторы вбросов обвиняли Ливию в привлечении порядка двух тысяч добровольцев ЧВК "Вагнер".

Сфабрикованные статьи также транслировало Африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. AFRICOM поддержал слухи, якобы свидетельствующие о переброске вооружения из России в Бенгази.

Более того, в Сети появились фотографии военной техники, которые Вашингтон безосновательно назвал подтверждением сотрудничества между Россией и Ливийской национально армией. Однако никаких фактических доказательств никто так и не предоставил, ограничившись голословными обвинениями.

Примечательно, что снимки, которые на Западе использовали в качестве инструмента для информационной атаки, не выдержали критики. Соответственно, помимо изображений максимально низкого качества, никаких аргументов США привести не смогли.

В то же время, представители ЛНА неоднократно заявляли о недопустимости присутствия иностранного военного контингента на территории североафриканского государства. К примеру, в рамках учений военнослужащие разорвали турецкий флаг. Этот поступок демонстрирует негативное отношение к постоянным переброскам боевиков со стороны Анкары, которая поддерживает силы Правительства национального согласия.

Помимо этого, Турция поставляет на подконтрольные триполитанским "властям" территории военную технику, что напрямую нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН и подрывает женевские соглашения, главным условием которых является режим постоянного прекращения огня в Ливии.