В Сети рекламируют книгу за авторством будто бы бойца ЧВК "Вагнера"

В паблике "Ненастоящий мужчина" социальной сети "Вконтакте" анонсировали появление в продаже книги, которую будто бы написал боец ЧВК "Вагнер" о событиях в Сирии. Пост с этим анонсом был опубликован 26 ноября.

Пока достоверно неизвестно, действительно ли автор книги под псевдонимом Дед Мартин является бойцом "Вагнера", или это лишь коммерческий ход. Если верить анонсу книгу "Война без правил" отдали в типографию в прошлый четверг. Описываться в ней будет вооружённый конфликт в Сирии. Предполагаемый объём — примерно 360 страниц.

В рекламном анонсе сообщается, что боевые действия в Сирийской республике в книге показаны красочно, но правдиво. Автора произведения в посте называют бывшим сотрудником всем известного оркестра (что может намекать на принадлежность писателя к ЧВК "Вагнера").

Изданием книги занимается паблик "Ненастоящий мужчина" — это литературная группа, посвященная беллетристике на военно-криминальную тему. Здесь размещали любительские произведения об альтернативной реальности и потсапокалиптике. В аннотациях других произведений неизменно предупреждали, что всё написанное — художественный вымысел.