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В обществе появился запрос на ужесточение статьи за оскорбления в сети
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  • Опубликована сегодня в 16:53

В обществе появился запрос на ужесточение статьи за оскорбления в сети

Члены профсоюза "Учитель" предложили запретить родительские чаты. Это обосновано тем, что в последнее время участились случаи потасовок, драк и даже перестрелок, связанных с оскорблениями в переписках. Подобные ситуации необходимо предотвращать, но, возможно, не такими радикальными методами. Ведь проконтролировать исполнение запрета на использование мессенджеров практически невозможно, а вот ужесточение наказания за оскорбления и клевету может снизить количество нарушений.

Недавно в Петербурге произошел серьезный конфликт между родителями школьников. Он начался именно в родительском чате, после чего перешел на улицу. Так, после взаимных оскорблений в чате, шестеро мужчин устроили драку и перестрелку в одном из дворов города. Наряд полиции, прибывший на место потасовки, задержал нарушителей порядка и доставил их в отделение. Позже по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Инцидент вызвал общественный резонанс. Представители профсоюза работников образования "Учитель" предложили признать нелигитимными родительские чаты в мессенджерах, оправдывая это тем, что современные родители не готовы к адекватному общению посредством переписки. Сопредседатель профсоюза Мария Балуева порекомендовала задуматься над созданием специальных форумов, где родители могли бы общаться под надзором модераторов.

"Участие родителей в жизни школы должно быть как-то отрегулировано. Должны вводиться какие-то правила. Тут нужен посредник. В последнее время в школах создавалась служба медиации — правда, это не виртуальные конфликты, а реальные, в оффлайне. Но может быть и для онлайн-конфликтов использовать такие механизмы", — отметила Балуева.

Тем не менее, запретить родительские чаты в мессенджерах непросто, для этого как минимум отсутствует законодательная база. Плюс ко всему, форумы — не самая лучшая альтернатива для современного человека, ведь этот формат общения уже устарел.

Более логичным и правильным решением проблемы может стать ужесточение статьи за оскорбления и клевету. Ранее некоторые депутаты уже высказывались в пользу пересмотра данного закона, как раз в контексте обсуждения темы конфликтов в родительских чатах.

Сегодняшние санкции за клевету и оскорбления — это административный штраф от одной до трех тысяч рублей. Вряд ли такая мера покажется потенциальному нарушителю хоть сколько-нибудь существенным наказанием, поэтому ужесточить ответственность было бы справедливо и действенно. Эксперты считают, что статью стоит перевести в уголовную плоскость — это точно позволит снизить количество конфликтов. Важно проконтролировать, чтобы закон не приобрел репрессивные черты и не перегружал правоохранительные органы работой.

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