Аршинова объяснила, в каком случае следует прибегать к жесткому наказанию за оскорбление

Депутат Госдумы Алена Аршинова полагает, что необходимо рассмотреть вопрос о возвращении уголовной ответственности за оскорбление — его нужно вынести на общественное обсуждение. При этом, по мнению парламентария, жесткие санкции должны следовать лишь в самых крайних случаях.
Следствие предъявило обвинение супругам Ануш и Арману Мелконян. Их считают причастными к убийству Романа Гребенюка в Волгограде. Женщину, вероятно, привлекут за подстрекательство. Именно оно стало причиной умышленного причинения вреда, опасного для жизни.
Трагедия произошла 23 октября. Триггером послужила переписка в одном из родительских чатов. Ануш посчитала ответ Гребенюка оскорбительным. Вскоре ее брат Арсен напал на потерпевшего и нанес ему травмы, несовместимые с жизнью. Роман Гребенюк скончался в больнице. Правоохранители задержали подозреваемого 24 октября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".
Как полагает депутат Государственной Думы России, член комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Алена Аршинова, уголовное наказание за оскорбление необходимо, но его следует применять только как последнее средство.
По мнению парламентария, "нужно использовать все иные решения, а к уголовному наказанию прибегать в самом крайнем случае".
Первым шагом, по мнению депутата, могло бы стать усиление административной ответственности, однако и введение уголовной тоже нужно рассмотреть, обсудив данную инициативу в обществе. Решение можно принять только на основе мнения большинства.
Статья за оскорбление была декриминализирована в 2011 году; сегодня за него полагается лишь незначительный денежный штраф. По мнению экспертов, это порождает чувство вседозволенности у некоторых пользователей Сети, и они не стесняют себя в высказываниях.
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