Президент США Дональд Трамп снова заявил, что выборы были фальсифицированы. Также он считает, что его конкурент, Джо Байден, не мог набрать 80 000 000 голосов для победы.
"Только что видел подсчёт голосов. Байден никогда не получал 80 000 000 голосов! Это были 100% подготовленные выборы", — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Стоит отметить, что в Twitter содержание поста сочли спорным, поэтому отметили его соответствующей маркировкой, как и другие посты американского лидера.
Также сообщается о том, что Байдену удалось стать первым в истории кандидатом в президенты, за которого проголосовали более 80 млн человек.
Трамп не согласен с результатами выборов и по-прежнему заявляет о своей победы. Свою правоту он намеренен доказать через суд.
Фото: White House/via Globallookpress. com
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