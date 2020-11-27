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Пригожин: Мне передали просьбу Навального не закрывать ему выезд за границу
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  • Опубликована сегодня в 15:51

Пригожин: Мне передали просьбу Навального не закрывать ему выезд за границу

В четверг, 26 ноября, по причине неявки двух сторон перенесли заседание суда, который должен был решить вопрос о запрете на выезд за границу для Алексея Навального. Данное решение может вступить в силу из-за долгов блогера размером в несколько десятков миллионов рублей перед петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Редакция издания "Главный. Региональный" через пресс-службу компании "Конкорд" обратилась к Пригожину с просьбой объяснить свою позицию. Пресс-служба передала ответ бизнесмена — он рассказал, что получил просьбу не закрывать блогеру выезд прямо сейчас, и поэтому заседание перенесли.

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Следует напомнить, что Алексей Навальный находится в Германии по состоянию здоровья. Евгений Пригожин не единожды отправлял деньги на лечение блогера в немецкой клинике "Шарите". Однако срок пребывания в Германии Навального почти закончился, в связи с чем он запросил у немецких властей разрешение на продление визы.

До этого бизнесмен выкупил почти 30-миллионный долг Алексея Навального у компании "Московский школьник", которая раннее выиграла суд об упущенной выгоде из-за расследования блогера, в котором содержалась ложная информация.

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