Госдума приняла решение не делать 31 декабря 2020 выходным днем

Законопроект от депутатов ЛДПР предполагает ежегодно осуществлять перенос выходных дней так, чтобы 31 декабря всегда становился выходным днем, если календарно он не выпадает на субботу или воскресенье.

"Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями" — прокомментировал глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Документ был внесен в Государственную Думу в ноябре 2019 года. В прошлом году Максим Топилин, который тогда занимал пост министра труда, объяснил, что сделать 31 декабря в 2019 году выходным уже невозможно — слишком поздно. Он порекомендовал работодателям принять данное решение в частном порядке.

Большинство регионов в 2019 году прислушались к министру труда и самостоятельно объявили 31 декабря выходным днем. Таким правом обладают власти субъектов РФ и любой работодатель. По данным опроса ВЦИОМ полный рабочий день 31 декабря работает лишь каждый четвертый россиянин.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в октябре 2020 года подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу, будет выходным днем. А вот 31 декабря 2020 года будет все же рабочим днем.