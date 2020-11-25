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МВД огласило нарушения для аннулирования экзамена на права.
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  • Опубликована сегодня в 18:06

МВД огласило нарушения для аннулирования экзамена на права.

МВД России разработало новые правила по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. В проекте нового административного регламента говорится об основных нарушениях для аннулирования результатов экзаменов.

"Основаниями для начала административной процедуры являются: удовлетворение жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена, получение от компетентного органа иностранного государства информации об отсутствии сведений о выдаче иностранного водительского удостоверения в случае обмена иностранного водительского удостоверения, проведение экзамена с нарушением требований, установленных правилами", — говорится в тексте документа.

До десяти рабочих дней уйдет на обработку запроса об аннулировании прав. Принятие решения после проверки ложится на плечи уполномоченного сотрудника экзаменационного подразделения. Информация об отмене экзамена будет зафиксирована в информационной системе Госавтоинспекции.

МВД планирует уменьшить число грубых ошибок, после которых экзамен автоматически прекращается. В число недопустимых ошибок включили "использование телефона или иного средства связи во время движения" и "непристегнутый ремень безопасности".

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