Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила, что летом у нее произошел выкидыш. Супруга британского принца Гарри нашла в себе смелость поделиться болью от потери ребенка в публичном пространстве.

О том, что ей пришлось пережить, Меган Маркл откровенно рассказала на страницах издания The New York Times. Герцогиня также отметила, что большинству женщин, переживших выкидыш, приходится проживать свою боль в одиночестве, поскольку эта тема все еще остается табуированной в обществе.

"Это июльское утро начиналось так же, как и любой другой день. Приготовить завтрак, покормить собаку, принять витамины, найти пропавший носок… Собрать волосы в хвост, прежде чем забрать сына из кроватки", — описала Меган тот трагический день.

Когда герцогиня меняла подгузник своему первенцу, у нее возникла резкая судорога и началась сильная боль. Меган была вынуждена опуститься на пол, держа ребенка на руках. При этом она начала напевать какую-то мелодию, чтобы не испугать малыша.

"Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Сжимая в руках своего первенца, я понимала, что теряю второго ребенка", — рассказала она.

Герцогиню срочно госпитализировали. Ее супруг, принц Гарри, был рядом с ней в больнице в этот трудный момент, и оба они плакали.

"Позже, сидя на больничной койке и наблюдая, как разбивается сердце моего мужа, тогда как он пытается удержать осколки моего, я подумала, что единственный способ начать исцеление — спросить: "Ты в порядке?", — пишет Меган.

Супруга британского принца отметила, что 2020 год стал переломным для многих людей и практически никто не избежал боли и потерь в этом году. Завершая свое признание, Меган Маркл призвала в условиях новой нормальности, когда лица людей скрыты масками, чаще смотреть друг другу в глаза. И еще, задавая вопрос "Как дела?" — выслушивать ответ.