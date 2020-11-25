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В Екатеринбурге работники овощебазы устроили поножовщину
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  • Опубликована сегодня в 18:30

В Екатеринбурге работники овощебазы устроили поножовщину

На овощебазе №4 в Екатеринбурге из-за введения новых правил между сотрудниками произошёл конфликт. В результатет некий мужчина по кличке Тигр ударил ножом охранников. Они были доставлены в больницу.

"Мужчина по кличке Тигр порезал двух охранников базы. Скандал произошел из-за повышения платы за въезд на территорию базы", — пояснил знакомый с ситуацией источник.

Как сообщает "Правда.Ру", сейчас на территории овощебазы работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства инцидента.

Фото: pixabay.com

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