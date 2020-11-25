В ЕС предупреждают о риске третьей волны коронавируса

Риск третьей волны пандемии связан с ошибками, которые допустили правительства стран ЕС летом, снимая ограничения после весеннего локдауна.
"Слишком раннее ослабление ограничительных мер является риском третьей волны после Рождества", — приводит РИА Новости слова Урсулы фон дер Ляйен из ее выступления на пленарной сессии Европарламента.
С учетом того, что в большинстве стран Европы Рождество празднуют 25 декабря, можно сделать вывод, что третью волну глава ЕК ожидает уже к Новому году.
Урсула фон дер Ляйен и ранее неоднократно высказывалась против, по ее мнению, слишком ранней отмены карантинных мероприятий и ослабления ограничительных мер в странах Евросоюза. Правительства стран ЕС не извлекли должных уроков из ситуации с коронавирусом и рискуют повторить свои ошибки, считает она.
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