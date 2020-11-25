Пострадавшему от ледяной стихии Приморскому краю правительство России намерено оказать денежную помощь в размере 700 млн рублей на устранение последствий разбушевавшейся стихии. Эту информацию сообщила председатель правительства края Вера Щербина.

"Кроме того, что нам по линии большой энергетики пришли опоры, технические вещи для восстановления энергетики, нам еще подписано и согласовано председателем правительства почти на 700 млн рублей финансовых и материальных ресурсов", — сказала Вера Щербина, выступая на заседании заксобрания края.

Снежный циклон, который обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября, стал причиной обрыва линий электропередачи, разрушения инфраструктуры и падения деревьев. Жилые дома в более 70 населенных пунктах остались без электроснабжения и отопления. С 20 ноября в крае введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне.

Для оказания поддержки в устранении последствий прошедшей в Приморье снежной бури по срочному поручению премьера Михаила Мишустина глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отправился во Владивосток.