Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные в сетевом пространстве как пранкеры Вован и Лексус, дозвонились до премьер-министра Канады Джастина Трюдо и пообщались с ним от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Канадский премьер-министр, будучи уверенным, что общается с известной экоактивисткой, обсудил с мнимой Гретой Тунберг множество международных проблем.

В частности, в начале разговора "Грета" выразила серьезную обеспокоенность нарастающим международным кризисом, который может привести к третьей мировой войне. Трюдо в ответ сообщил "шведской школьнице", что Канада как никто другой заинтересована в снижении напряженности в мире, и подробно рассказал, какие шаги лично он для этого предпринимает.

В продолжение беседы канадский премьер и "Грета" обсудили Трампа, принца Гарри и его жену, международный терроризм, необходимость изменения международных правил и создание "закрытого клуба президентов и глав правительств", которые якобы поддерживают юную экоактивистку. На некоторые провокационные вопросы "экоактивистки" Трюдо, как опытный политик, постарался ответить максимально дипломатично.

Тем не менее, в целом разговор, запись которого опубликована на YouTube, звучит так, словно канадский премьер-министр оправдывается перед шведской школьницей.

Напоследок мнимая Грета попросила Джастина Трюдо познакомить ее с Теренсом и Филипом. Возможно, в этот момент в голову премьер-министра закрались какие-то сомнения, поскольку он вспомнил, что это персонажи мультсериала "Южный парк", пообещал поручить это своим помощникам и быстро завершил беседу вежливой фразой "Береги себя, Грета".