В одной из московских квартир на Новоорловской улице обнаружили 10-летнего мальчика. Ребёнок провел без взрослых пять дней, сообщает "Правда.Ру".
Мальчика доставили в больницу. В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.
По данному факту проводит проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей мальчика и надзорных ведомств. Отмечается, что проверка находится на контроле прокуратуры Москвы.
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