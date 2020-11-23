В одной из московских квартир на Новоорловской улице обнаружили 10-летнего мальчика. Ребёнок провел без взрослых пять дней, сообщает "Правда.Ру".

Мальчика доставили в больницу. В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

По данному факту проводит проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей мальчика и надзорных ведомств. Отмечается, что проверка находится на контроле прокуратуры Москвы.

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