Сотрудничество с Джо Байденом возможно только после того, как его представят президентом США, заявил в интервью телеканалу CNN глава Министерства здравоохранения и социальных с служб США Алекс Азар. Ранее конгрессмены-демократы выдвинули к нему соответствующие претензии, заявив, что затягивание процесса полномочий приведёт к ещё большим жертвам от пандемии COVID-19.
Азар пояснил, что таков протокол. Нужно, чтобы Управление общих служб США утвердило итоги выборов. Только после этого будет обеспечена полная и профессиональная передача всех сведений и полномичий.
Фото: Edward M. PioRoda/Keystone Press Agency
Президент Украины Владимир Зеленский заразился COVID-19
Зеленский будет находиться на самоизоляции и продолжит выполнять свои обязанности.
Китай приостановил въезд россиянам по некоторым категориям виз
Запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".
На аукционе в Бельгии за $2 млн продали гоночного голубя
Это самый быстрый голубь в Европе.
Первый рабочий день после новогодних праздников могут сократить
Россиянам хотят дать возможность вернуться домой пораньше в первый день после новогодних праздников.