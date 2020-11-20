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Минздрав США объяснил причину отказа от работы с Байденом
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  • Опубликована сегодня в 0:02

Минздрав США объяснил причину отказа от работы с Байденом

Сотрудничество с Джо Байденом возможно только после того, как его представят президентом США, заявил в интервью телеканалу CNN глава Министерства здравоохранения и социальных с служб США Алекс Азар. Ранее конгрессмены-демократы выдвинули к нему соответствующие претензии, заявив, что затягивание процесса полномочий приведёт к ещё большим жертвам от пандемии COVID-19.

Азар пояснил, что таков протокол. Нужно, чтобы Управление общих служб США утвердило итоги выборов. Только после этого будет обеспечена полная и профессиональная передача всех сведений и полномичий.

Фото: Edward M. PioRoda/Keystone Press Agency

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