Сотрудничество с Джо Байденом возможно только после того, как его представят президентом США, заявил в интервью телеканалу CNN глава Министерства здравоохранения и социальных с служб США Алекс Азар. Ранее конгрессмены-демократы выдвинули к нему соответствующие претензии, заявив, что затягивание процесса полномочий приведёт к ещё большим жертвам от пандемии COVID-19.

Азар пояснил, что таков протокол. Нужно, чтобы Управление общих служб США утвердило итоги выборов. Только после этого будет обеспечена полная и профессиональная передача всех сведений и полномичий.

Фото: Edward M. PioRoda/Keystone Press Agency