15 ноября в Санкт-Петербурге фехтовальщик, известный как Жером, напал с ножом на двух граждан Азербайджана.

В ходе инцидента, который произошёл на улице Ударников, двое граждан Азербайджана 44 и 52 лет получили ранения. Их доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое, сообщает "Правда.Ру".

Подозреваемым оказался реконструктор, фехтовальщик и кузнец, известный как Жером. Мужчина был задержан 18 ноября.

В процессе обыска у него обнаружили 192 единицы изготовленного им холодного оружия, а также порох, пару мушкетов и пистолет системы Маузер.

Фото: pixabay.com