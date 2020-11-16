В Бельгии на аукционе продали голубицу по кличке Новая Ким за 1,6 млн евро ($1,9 млн). Это самый быстрый голубь в Европе, сообщает "Правда.Ру".
Стартовая цена голубки составляла 200 евро, но потом данная сумма достигла внушительных размеров. В итоге птица была продана почти за $2 млн.
Владелец собирается использовать двухлетнюю голубку для размножения и участия в соревнованиях.
В прошлом году самым дорогим голубем был четырехлётний Армандо. Его приобрёл гражданин Китая. Он заплатил за него 1,25 млн евро.
Обе птицы покупались для участия в голубиных гонках, которые в последние годы стали пользоваться популярностью в Китае.
Бельгия - один из основных поставщиков гоночных голубей в мире. В общей сложности насчитывается более 20 тыс. заводчиков этих птиц.
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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