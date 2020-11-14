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Первый рабочий день после новогодних праздников могут сократить
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  • Опубликована сегодня в 14:17

Первый рабочий день после новогодних праздников могут сократить

В этом году Россию ожидают десятидневные новогодние каникулы. После такого длительного отдыха первый день в офисе может показаться настоящей вечностью. Для того чтобы люди не испытывали стресс на рабочем месте, возникла идея позволить им провести вечером дома дополнительные два часа.

Подробное письмо в Министерство труда направил директор института, который отвечает за формирование инициатив в пользу граждан Максим Петунин, передает RT.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками", — говорится в документе.

Пока что для таких изменений есть препятствие в Трудовом кодексе Российской Федерации. В стране на законодательном уровне разрешено отпускать сотрудников раньше в день, который стоит перед нерабочим.

Ранее правительству было предложено вообще прибавить еще две нерабочие недели к новогодним праздникам, чтоб дать возможность стабилизировать ситуацию с коронавирусом. На таких изменениях настаивали представители партии "Коммунисты России". Они посчитали, что страна должна не выходить на работу практически весь январь вплоть до 24 числа.

Фото: pixabay.com

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