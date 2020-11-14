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ЦУМу грозит крупный штраф из-за старта продаж нового IPhone
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  • Опубликована сегодня в 13:34

ЦУМу грозит крупный штраф из-за старта продаж нового IPhone

За новинкой компании Apple к Центральному универмагу Москвы пришло множество людей. Все толпились перед дверями магазина в надежде заполучить новый iPhone. О соблюдении дистанции не могло быть и речи.

На жесточайшие нарушения отреагировали в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы. Теперь ЦУМу придется заплатить крупный штраф в размере 1 млн рублей. Об этом заявил главный инспектор объединения Станислав Зинюшин.

"Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты. Обращаем внимание, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями", — объяснил инспектор.

Штраф будет оформлен по статье 20.6.1 КоАП РФ, которая посвящена нарушению правил поведения при чрезвычайной ситуации. Помимо штрафа магазину может грозить закрытие на 90 дней.

Фото: pixabay.com

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