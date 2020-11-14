Продукт, который так любят подавать к столу россияне во время праздников, может существенно испортить торжество. К такому выводу пришли в Роскачестве после проверки ряда марок, продающих в магазинах семгу.
В качестве образцов красной рыбы были выбраны представители семи компаний: "ВкусВилл", "Каждый день", "Меридиан Эко", "О'Кей", "Просто азбука", "Русское море" и "Северная компания". Результаты проверки оказались печальными, так как только одна рыбка соответствовала всем стандартам. Заботу о покупателях проявил бренд "Русское море". Единственным замечанием от экспертов стало небольшое превышение уровня соли.
Другие исследованные пласты рыбного филе содержали вредоносные микроорганизмы, в том числе кишечную палочку и листерии.
"Среди товаров, в которых выявлены листерии и колиформы, в семге "Вкусвилл" и "О'Кей" к тому же превышение по общему количеству микроорганизмов, что тоже является нарушением", — отметили в Роскачестве.
Отталкивающим несвежим запахом отметились марки "ВкусВилл", "Каждый день" и "О'Кей". Семга от "Северной компании" может испортить здоровье избытком консервантов.
Фото: pixabay.com
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