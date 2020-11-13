В Мурманской области с каждым годом строится всё больше индивидуальных домов. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объёме ввода жилья составляет 91%. Власти намерены поддерживать темпы ввода ИЖС.
В региональном минстрое напомнили, что многодетные семьи, которые планируют построить свой дом, имеют право на получение субсидии на компенсацию затрат на строительство.
"У многодетных семей, строящих, и особенно завершающих возведение собственного дома, есть возможность обратиться в муниципальное образование, предъявить чеки на материалы и получить компенсацию до 200 тысяч рублей", — отметил вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.
Предполагается, что субсидия поможет стимулировать процесс ввода жилых домов в эксплуатацию, благодаря чему регион получит поддержку в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Субсидия будет выдаваться до конца текущего года, и если получит поддержку в рамках проекта бюджета, то будет действовать и в следующем году.
Фото: pixabay.com
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