Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.11.2020 : 76,3978
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.11.2020 : 90,3557
В Мурманской области многодетные семьи смогут получить субсидию на строительство дома
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 0:05

В Мурманской области многодетные семьи смогут получить субсидию на строительство дома

В Мурманской области с каждым годом строится всё больше индивидуальных домов. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объёме ввода жилья составляет 91%. Власти намерены поддерживать темпы ввода ИЖС.

В региональном минстрое напомнили, что многодетные семьи, которые планируют построить свой дом, имеют право на получение субсидии на компенсацию затрат на строительство.

"У многодетных семей, строящих, и особенно завершающих возведение собственного дома, есть возможность обратиться в муниципальное образование, предъявить чеки на материалы и получить компенсацию до 200 тысяч рублей", — отметил вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Предполагается, что субсидия поможет стимулировать процесс ввода жилых домов в эксплуатацию, благодаря чему регион получит поддержку в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Субсидия будет выдаваться до конца текущего года, и если получит поддержку в рамках проекта бюджета, то будет действовать и в следующем году.

Фото: pixabay.com

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заразился COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заразился COVID-19

Зеленский будет находиться на самоизоляции и продолжит выполнять свои обязанности.

Читать полностью
Китай приостановил въезд россиянам по некоторым категориям виз

Китай приостановил въезд россиянам по некоторым категориям виз

Запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".

Читать полностью

Общество

Курорт

Курорт "Роза Хутор" завершит летний сезон 15 ноября

Летний сезон на "Роза Ху﻿тор" в этом году продлится до середины ноября. До 15 ноября включительно все канатные дороги курорта продолжат свою работу в штатном режиме.

Читать полностью
Правительство не поддержало законопроект КПРФ о снижении пенсионного возраста

Правительство не поддержало законопроект КПРФ о снижении пенсионного возраста

Законопроект предусматривал возврат к старой схеме, когда женщины выходили на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины в 60.

Читать полностью

Новости