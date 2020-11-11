В Бразилии 11 заключённых сделали подкоп и сбежали из государственной тюрьмы Пату-Бранку.
Как сообщает "Правда.Ру", инцидент произошёл в штате Парана. Полицейские предполагают, что преступникам помогли сбежать подельники в тюрьме и за её пределами. Прямо на выходе из подкопа их уже ждала машина.
Действия сбежавших заключённых зафиксировали камеры наружного наблюдения.
Известно, что пятерых удалось задержать. Место нахождения остальных пока неизвестно. Правоохранители ведут поиски.
Фото: pixabay. com
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