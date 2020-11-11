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Из бразильской тюрьмы сбежали 11 заключённых
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  • Опубликована сегодня в 17:59

Из бразильской тюрьмы сбежали 11 заключённых

В Бразилии 11 заключённых сделали подкоп и сбежали из государственной тюрьмы Пату-Бранку.

Как сообщает "Правда.Ру", инцидент произошёл в штате Парана. Полицейские предполагают, что преступникам помогли сбежать подельники в тюрьме и за её пределами. Прямо на выходе из подкопа их уже ждала машина.

Действия сбежавших заключённых зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Известно, что пятерых удалось задержать. Место нахождения остальных пока неизвестно. Правоохранители ведут поиски.

Фото: pixabay. com

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